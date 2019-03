Infortunio Ilicic: il centrocampista dell’Atalanta in dubbio per Parma?

Il centrocampista dell’Atalana Josip Ilicic ha lavorato a parte insieme ad alcuni compagni: rischia di saltare il match contro il Parma?

In vista della gara contro il Parma, il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha diretto una nuova seduta di allenamento, comprensiva di tattica, palestra e partitelle. Tre giocatori hanno però lavorato a parte, come si legge sul report ufficiale del club.

Tra questi spicca il nome di Josip Ilicic, le cui condizioni non destano grande preoccupazione ma verranno monitorate nelle prossime ore, per capire se il giocatore potrà essere della partita. La trasferta di Parma è un match essenziale per la corsa all’Europa della Dea, che non può prescindere dal talento dello sloveno.