Infortunio Tomovic: out al 30′ in Chievo-Fiorentina

Di Carlo costretto al cambio nel corso della sfida con la Fiorentina. Infortunio Tomovic: difensore ko. Gli aggiornamenti

Infortunio Tomovic: le ultime. Chievo-Fiorentina in campo per il lunch match della 21esima giornata di Serie A. Non arrivano buone notizie per il Chievo Verona di mister Di Carlo, sotto di due gol dopo 27 minuti (nel mezzo il gol annullato a Giaccherini con l’ausilio del Var). Tomovic, uno degli ex della sfida, è stato costretto a lasciare il campo nel corso della sfida con la Fiorentina. Il difensore si è accasciato a terra dopo un contrasto con Simeone e ha lasciato il campo in barella, visibilmente dolorante. Problemi dunque per l’esperto difensore, rimpiazzato da Cesar attorno al 30′ del primo tempo.