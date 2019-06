Infortunio Vecino, Copa America finita per il centrocampista: il comunicato

Infortunio Vecino, Copa America finita per il centrocampista dell’Inter, lesione al bicipite femorale: il comunicato dell’Uruguay

La Copa America di Matias Vecino, appena iniziata, è già finita. Il centrocampista dell’Inter, ha rimediato un infortunio alla coscia a dieci minuti dalla fine della partita con l’Ecuador.

Come riporta il sito della nazionale dell’Uruguay, Vecino termina qui la manifestazione per una: «lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra». Si teme uno stop di circa un mese per recuperare al meglio da questo infortunio.