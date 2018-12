Inghilterra-Panama 6-1, Mondiali 2018: pagelle e tabellino

Inghilterra-Panama, gruppo G Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

L’Inghilterra stacca il pass per gli ottavi di finale triturando in appena 45 minuti di gioco la Nazionale di Panama. L’undici di Southgate scende in campo con l’obiettivo di fare il maggior numero di gol possibili per via della questione differenza reti con il Belgio per decretare chi sarà la prima o la seconda in caso di arrivo a pari punti. Dura appena venti minuti l’equilibrio, visto che Stones e Kane già al 20’ portano l’Inghilterra sul 2-0. Doppietta del centrale del City e tripletta di Harry Kane, nuovo capocannoniere del Mondiale, l’altra rete è una magia di Lingard. Di Baloy il primo storico gol della Nazionale di Panama ai Mondiali. Belgio e Inghilterra prime a 6 punti, mentre Tunisia e Panama ferme a 0 punti con la possibilità di giocarsi l’ultima partita del girone. Appaiate, invece, Belgio e Inghilterra, terza sfida del girone: 8 gol realizzati per entrambe, 2 le reti subite. Parità totale anche nella differenza reti, sarà decisivo lo scontro diretto.

Inghilterra-Panama 6-1: pagelle e tabellino

MARCATORI: 8′ pt Stones (I), 21′ pt Kane (I), 35′ pt Lingard (I), 40′ pt Stones (I), 45′ pt Kane (I), 17′ st Kane (I), 32′ st Baloy (P)

INGHILTERRA (3-5-2): Pickford 6, Walker 6, Stones 7.5, Maguire 6, Trippier 7 (dal 23′ st Rose), Loftus-Cheek 6.5, Henderson 6.5, Lingard 7 (dal 17′ st Delph) 6, Young 6.5, Sterling 6, Kane 7.5 (dal 17′ st Vardy 6). Commissario tecnico: Southgate

PANAMA (4-5-1): Penedo 4.5, Murillo 4.5, Torres 5, Escobar 4.5, Davis 5, Barcenas 6 (dal 23′ st Arroyo 6), Cooper 5, Gomez 5.5 (dal 23′ st Baloy 7), Godoy 5.5 (dal 17′ st Avila 6.5), Rodriguez 5, Perez 6. Commissario tecnico: Gomez

ARBITRO: Gehad (EGY)

NOTE: ammoniti Cooper (P), Loftus-Cheek (I), Escobar (P), Murillo (P)

INGHILTERRA – IL MIGLIORE

Kane 7,5 – Il vero e proprio uragano inglese che si è abbattuto sul territorio russo. E’ una macchina da gol impressionante e con una tripletta scaccia indietro le prestazioni monstre di Cristiano Ronaldo e Lukaku. Con 5 gol in due partite fa registrare numero incredibili, è lui il possibile capocannoniere finale del torneo.

INGHILTERRA – IL MIGLIORE

Stones 7,5 – Praticamente impeccabile e con il vizietto del gol. Oggi ne realizza due, sfruttando i suoi centimetri in fase offensiva dove diventa un totem importante per Southgate. Doppietta e prestazione maiuscola, peccato per l’infortunio di reparto in occasione del gol di Panama.

PANAMA – IL MIGLIORE

Baloy 6.5 – Chi se non a lui la palma del migliore in campo per Panama? L’emblema della Nazionale entra nel secondo tempo e realizza ‘alla Trezeguet’ in spaccata il primo storico gol al Mondiale.

PANAMA – IL PEGGIORE

Penedo 4,5 – Giornata da dimenticare per il portiere di Panama e per il reparto difensivo, preso alla sprovvista dalla verve e dalla forza britannica. Sei reti sul groppone, poteva andare meglio… o peggio?

Inghilterra-Panama 6-1: diretta live e sintesi

SINTESI SECONDO TEMPO – La ripresa si gioca a ritmi più blandi rispetto agli infuocati 45 minuti di gioco del primo tempo. L’Inghilterra cerca il 6-0 che le garantirebbe il sorpasso sul Belgio nella differenza reti e questo arriva in maniera fortunosa con la tripletta di Kane al 62′, poco prima di esser sostituito, deviando il tiro di Loftus-Cheek. Cambi per Panama e per Southgate, e proprio il neo-entrato Baloy realizza il primo storico gol in un mondiale per la nazionale centro-americana.

49′ Fischio finale: l’Inghilterra vince per 6 reti ad uno lo scontro odierno contro Panama e si qualifica agli ottavi di finale. Per il primo posto sarà decisiva la sfida con Belgio

45′ quattro minuti di recupero

40′ mancano cinque minuti al termine della partita a Nizhny Novgorod, sempre 6-1 il vantaggio dei Tre Leoni

32′ GOL PANAMA! Arriva la prima, storica, rete al Mondiale per la Nazionale di Panama, segna il simbolo 37enne Baloy! Festa grande dei supporter panamensi

30′ Panama ad un passo dal primo storico gol al Mondiale, schema da calcio d’angolo ma manca l’appuntamento con la rete

26′ ammonito anche Murillo, il terzo per Panama, anche lui già diffidato

25′ terzo cambio anche per Southgate: dentro Rose per Trippier

24′ Panama completa le sostituzioni: dentro Baloy e Arroyo per Barcenas e Gomez

21′ cambio anche per Panama: dentro Avila per Godoy

18′ doppio cambio per Southgate: dentro Vardy e fuori Kane, Delph rileva Lingard

17′ GOL INGHILTERRA! Arriva la tripletta di Kane per il 6-0 che porta gli inglesi al primo posto nel girone.

15′ prova a farsi rivedere Panama dalle parti dell’area di rigore avversaria, ma l’Inghilterra rischia poco o nulla

12′ Sterling fermato in fuorigioco, partita che adesso vive ritmi da amichevole estiva

9′ in questo momento l’Inghilterra è a pari differenza reti dal Belgio, sarà fondamentale tenere d’occhio questa variabile per decretare il primo e il secondo posto nel girone

5′ secondo tempo che è iniziato nuovamente da dove ci eravamo lasciati. L’Inghilterra fa la partita e aspetta il momento giusto per i prossimi gol

1′ E’ iniziato il secondo tempo di Inghilterra-Panama, si riparte dal 5-0

SINTESI PRIMO TEMPO – Quarantacinque minuti da vero e proprio massacro calcistico per la Nazionale dell’Inghilterra che non lascia scampo a Panama. Match iniziato subito per il verso giusto da parte degli inglesi, in vantaggio dopo appena otto minuti con il colpo di testa di Stones da calcio d’angolo. Per il raddoppio ci pensa il solito Harry Kane che realizza il calcio di rigore del 2-0, mentre Lingard chiude la pratica nel primo tempo con un destro a giro per il 3-0. Doppietta di Stones al termine di uno splendido schema da calcio di punizione, nel finale di primo tempo arriva la doppietta anche per Kane, nuovamente su rigore.

45′ + 2′ Fine primo tempo tra Inghilterra e Panama, un vero e proprio massacro da parte dei Three Lions. 5-0 il parziale dopo i primi 45 minuti, qualificazione raggiunta e differenza reti annullata col Belgio per il primo posto

45′ GOL INGHILTERRA! Ancora gol per Kane e l’Inghilterra, siamo sul 5-0 a fine primo tempo

43′ RIGORE INGHILTERRA! Altro calcio di rigore per i Tre Leoni, ammonito Escobar

40′ GOL INGHILTERRA! 4-0, gol di altissimo livello da parte dell’Inghilterra. Schema magistrale da calcio di punizione, tutto di prima e al volo, tap-in finale di Stones che trova la sua personale doppietta.

37′ Perez sfiora il tocco al volo in area di rigore, la palla si perde di poco fuori a lato del palo

35′ GOL INGHILTERRA! Chiusa la pratica Panama in trentacinque minuti, 3-0 dei Tre Leoni: che gol di Jesse Lingard con un tiro a giro di destro che si infila all’incrocio dei pali

33′ fino a questo momento partita senza storia, l’Inghilterra inizia anche a valutare la differenza reti col Belgio

31′ buon inserimento di Maguire da calcio piazzato: sponda dal secondo palo alla ricerca di Sterling in mezzo, ma la palla sorvola la traversa

29′ buon possesso di Panama, Rodriguez sbaglia malamente il tiro-cross con 4 compagni in area

26′ fase meno convulsa del match, il Panama prova a tenere maggiormente il pallone mentre l’Inghilterra rifiata

24′ prima ammonizione anche per l’Inghilterra, cartellino giallo per Loftus-Cheek

21′ GOL INGHILTERRA! Harry Kane, esecuzione magistrale e imparabile per il portiere. 2-0, terzo gol in due partite per il bomber dei Three Lions.

19′ RIGORE PER L’INGHILTERRA! Lingard si conquista il calcio di rigore al minuto 19 del match per il fallo di Escobar e Torres in area

15′ Barcenas ci prova con un tiro a giro dal limite dell’area di rigore, palla di poco fuori

11′ pericolosa azione di Panama, ma Trippier ci mette una pezza grazie al tackle scivolato e libera l’area di rigore

9′ prima ammonizione del match: giallo per Armando Cooper, diffidato, salterà l’ultima partita del girone Mondiale

8′ blocco vincente in area di rigore, la sblocca il centrale del Manchester City dopo un inizio molto ruvido di partita. Stacco vincente di Stones in mezzo all’area, Inghilterra avanti

8′ GOL INGHILTERRA! I Tre Leoni passano in vantaggio grazie ad un colpo di testa di Stones da calcio d’angolo, 1-0 sul Panama

4′ contropiede Panama, poteva fare molto meglio Godoy che calcia male col sinistro

2′ il Var decide di non intervenire sull’episodio di prima, tutto regolare

2′ Scontro di gioco durante l’elevazione di Lingard, subisce un colpo in volo per la manata di Gomez

1′ Calcio d’inizio, si comincia con la sfida tra Inghilterra-Panama!

Domenica di grande calcio con le sfide del Mondiale 2018 in Russia. Si affrontano alle ore 14 le Nazionali di Inghilterra e Panama. Appuntamento questo pomeriggio al Nizhny Novgorod Stadium per la sfida tra le squadre allenate dai commissari tecnici Gomez e Southgate per la seconda giornata della fase a gironi del gruppo G. L’Inghilterra ha vinto il primo match contro la Tunisia, mentre il Belgio ha annichilito Panama durante la prima giornata. Ci si gioca punti pesanti nel girone e la Nazionale inglese ha l’opportunità di chiudere il discorso qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale con i tre punti. Squadre in campo al Nizhny Novgorod Stadium, tra pochi minuti via a Inghilterra-Panama!

Inghilterra-Panama: formazioni ufficiali, c’è Sterling con Kane

Southgate lancia nuovamente Sterling di fianco al bomber Harry Kane per la seconda partita del girone Mondiale. A caccia dei tre punti decisivi, l’Inghilterra si affida alla forza dei suoi esterni Young e Trippier, con Henderson in cabina di regia a centrocampo supportato da Lingard e Loftus-Cheek. Walkter, Stones e Maguire il terzetto di difesa a protezione del portiere Pickford.

INGHILTERRA (3-5-2): Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Loftus-Cheek, Henderson, Lingard, Young, Sterling, Kane. Ct: Southgate

PANAMA (4-5-1): Penedo, Murillo, Torres, Escobar, Davis, Barcenas, Cooper, Gomez, Godoy, Rodriguez, Perez. Ct: Gomez

Here we go! The teams are in for #ENGPAN pic.twitter.com/X553l5iSXP — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 24 giugno 2018

Inghilterra-Panama: probabili formazioni e pre-partita

Nessuna sorpresa in vista per il ct inglese Southgate che, convinto dalla buona prestazione di squadra vista contro la Tunisia, dovrebbe confermare integralmente sia il solito modulo (3-4-3), sia i principali interpreti. Kane, la punta del Tottenham, autore di una doppietta alla Tunisia, può essere l’uomo più che mai decisivo anche con Panama. Dubbio Sterling da affiancare a Kane mentre il ct avversario Gomez dovrebbe confermare la medesima formazione vista in campo lunedì. Dunque ancora spazio per Blas Perez come unico terminale offensivo di un 4-2-3-1

INGHILTERRA (3-4-3) – Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Henderson, Alli, Young; Lingard, Kane, Sterling. Allenatore: Southgate

PANAMA (4-2-3-1) – Penedo; Murillo, Escobar, R. Torres, Davis; Gomez, Godoy; Barcenas, Cooper, J. Rodriguez; Perez. Allenatore: Gomez

Inghilterra-Panama: i precedenti del match

Si tratta della prima sfida in assoluto a tutti i livelli tra le Nazionali di inghilterra e Panama. Contro le nazionali centroamericane ai Mondiali l’Inghilterra è imbattuta da quattro partite: due vittorie prima e due pareggi di fila poi. Panama sarà la nazionale numero trentotto affrontata dall’Inghilterra ad un Mondiale.

Inghilterra-Panama: l’arbitro del match

Inghilterra-Panama sarà diretta dall’arbitro egiziano Gehad Grisha, 42 anni, fischietto internazionale da dieci. L’egiziano Grisha è al primo Mondiale in assoluto nella sua carriera dopo aver arbitrato già in diverse edizioni della Coppa d’Africa (2012, 2013, 2015 e 2017) e nelle Olimpiadi di Rio 2016. Prima direzione di gara in assoluto sia con la nazionale maggiore inglese, che con quella panamense, anche se ai Mondiali Under 20 del 2015 ebbe già modo di arbitrare la nazionale di categoria di Panama contro l’Austria (sconfitta per 2 a 1).

Inghilterra-Panama Streaming: dove vederla in tv

Inghilterra-Panama sarà trasmessa a partire dalle ore 14 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Italia 1 (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Premium Play.

Leggi anche: MONDIALI RUSSIA 2018: CALENDARIO E PROGRAMMAZIONE