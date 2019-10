Inghilterra, Southgate: «Cori razzisti? Saremmo potuti uscire dal campo nella ripresa» – VIDEO

Il commissario tecnico dell’Inghilterra, Gareth Southgate, ha commentato a fine partita i cori razzisti ai suoi giocatori

Nel post partita di Bulgaria-Inghilterra, il commissario tecnico inglese di Gareth Southgate ha denunciato duramente i cori razzisti avvertiti durante il match. Le parole del ct inglese.

«Se eravamo vicini a smettere di giocare? Molto. E so che per alcune persone non sarà abbastanza quello che abbiamo fatto, ma eravamo in una situazione impossibile. Abbiamo fatto quello che ritenevamo giusto per il nostro gruppo, i giocatori volevano rimanere in campo e volevano arrivare almeno all’intervallo. Eravamo in contatto costante con l’arbitro e devo dire che ha gestito in maniera molto brillante una situazione estremamente difficile»