Insigne: «Voglio far bene con questa maglia. Speriamo nello scudetto»

Lorenzo Insigne parla dal ritiro di Dimaro: le sue parole sulla preparazione, sui tifosi e sulla stagione che verrà

Il ritiro, i tifosi, gli obiettivi e molto altro nelle parole di Lorenzo Insigne ai microfoni di Sky Sport. Il giocatore del Napoli ha parlato così da Dimaro.

RITIRO – «I tifosi sono venuti in tanto e questo ci fa piacere. Sentire l’affetto dei tifosi vicino è importante per preparare una grande stagione e dare tante soddisfazioni».

AFFETTO – «Mi stanno a acclamando, ci tengo a fare bene con questa maglia. Ci tengo all’affetto dei tifosi, darò il 100% per loro».

AMICHEVOLE – «Abbiamo fatto una grande prestazione, queste partite ci servono per mettere benzina nelle gambe. Ruolo? Il mister ha esperienza e sa cosa posso dare. Come ha detto in attacco posso giocare in qualsiasi ruolo, lo ripagherò in campo».

NAPOLI – «Il Napoli più forte di sempre? Penso di sì, stiamo crescendo tanto. Il mister sta facendo passare i suoi concetti con l’obiettivo di vincere. Speriamo che faremo grande cose».

MERCATO – «I campioni sono sempre benvenuti ma non spetta a noi decidere chi verrà».

MANOLAS – «Mi ha fatto una grandissima impressione, ha fatto bene. A Kostas l’esperienza non manca».

JUVE – «Non dobbiamo pensare agli acquisti degli altri, loro hanno cambiato allenatore e hanno nuove idee. Gli unici che hanno una base solida siamo noi, dobbiamo lavorare sugli errori commessi l’anno scorso. Spero di coronare il sogno di vincere lo scudetto, ci proveremo».