Thohir sull’addio all’Inter: «Impegnato in politica»

Erick Thohir ha ceduto le sue quote dell’Inter al fondo Lionrock Capital: ecco le parole del tycoon indonesiano

Lionrock Capital ha rilevato il 31 per cento di quote dell’Inter in possesso precedentemente a Erick Thohir, l’ex presidente ha motivato la sua scelta: «La mia intenzione era quella di vendere interamente le mie quote, quando un acquirente si è presentato disposto a soddisfare le mie richieste, non ci sono stati problemi nel formalizzare il tutto».

Prosegue l’ex numero uno del Biscione, che spiega: «Non potevo dedicarmi all’Inter durante i miei impegni nel mondo politico: da quando sono stato impegnato con gli Asian Games, non sono riuscito ad andare né in Italia né negli Stati Uniti».