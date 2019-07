Giulini: «Barella Inter? Sono spariti… Abbiamo chiuso con la Roma»

Fronte Barella: Roma sorpassa Inter, Giulini conferma. La palla ora passa al giocatore del Cagliari. A breve deciderà il suo futuro

La Roma ha in pugno Barella: superata l’Inter, come ammette il presidente del Cagliari Giulini.

Ecco il chiarimento in uscita dagli uffici della Lega Serie A: «L’11 giugno abbiamo raggiunto l’accordo con l’Inter sulla parte fissa, c’erano solo i bonus da discutere. Sono 20 giorni che non li sentiamo, non so se siano più interessata al ragazzo. Nel frattempo è arrivata una proposta della Roma ancora più importante e abbiamo chiuso con loro».