Nel corso del pomeriggio l’agente di Barella e Nainggolan, Beltrami, ha incontrato la dirigenza dell’Inter: ecco lo stato attuale delle trattative

Nel corso del pomeriggio è andato in scena a Milano, nella sede nerazzurra, un incontro tra la dirigenza dell’Inter e Beltrami, agente di Nainggolan e Barella. Ecco lo stato attuale delle trattative:

come riportato da Gianluca Di Marzio, per quanto riguarda Barella, le parti stanno cercando la formula migliore che probabilmente sarà quella del prestito con obbligo di riscatto per un’operazione che sarà, in totale, di 45 milioni più bonus: per la chiusura dell’affare ci vorranno ancora un paio di giorni, ma si lavora affinché il centrocampista del Cagliari diventi a breve un nuovo giocatore dell’Inter.

Dall’altra parte, per quanto riguarda Nainggolan, il suo agente oggi ha ribadito al club nerazzurro che Radja è disposto ad un trasferimento in Cina. Ma al momento non ci sono stati né sondaggi né offerte concrete.