Inter-Benevento streaming e probabili formazioni: dove vederla

Inter-Benevento in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere la gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2018/2019

L’Inter torna in campo per ospitare il Benevento tra le mura amiche di San Siro nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Sorteggio agevole per i nerazzurri che dovranno affrontare una squadra di categoria inferiore, dato che i campani durante la scorsa stagione sono retrocessi dalla Serie A alla serie cadetta. Chi tra le due squadre staccherà il pass per i quarti di finale nella gara in programma domenica 13 gennaio alle ore 18:00, dovrà affrontare la vincente della sfida Lazio-Novara.

Inter-Benevento sarà trasmessa in diretta su Rai 2 a partire dalle ore 17:50. La sfida sarà visibile anche in streaming su RaiPlay in versione Browser, smart TV e e App (iOS, Android, WindowsPhone). Infine è possibile seguire il match in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Inter-Benevento

Competizione: Coppa Italia 2018/2019

Quando: domenica 13 gennaio 2019

Fischio d’inizio: ore 18:00

Dove vederla in streaming: Rai 2- RaiPlay

Stadio: Stadio Giuseppe Meazza (Milano)

Arbitro: Antonio Giua della sezione di Olbia

Inter-Benevento: le probabili formazioni

INTER – Spalletti vuole conquistare l’accesso ai quarti di finale della Coppa Italia anche se l’obiettivo principale della società rimane la qualificazione alla prossima Champions League. La partita sulla carta sembra agevole per i nerazzurri che scenderanno in campo con diverse seconde linee. In porta ci sarà Padelli davanti alla difesa composta da D’Ambrosio, Miranda, Ranocchia, al debutto stagionale, e Dalbert. I tre di centrocampo dovrebbero essere Gagliardini, Borja Valero e Nainggolan, anche per il reparto offensivo è previsto turnover con Candreva, Lautaro Martinez e Keita a formare il tridente d’attacco.

BENEVENTO – La formazione campana non sta rispettando pienamente le aspettative di inizio stagione e si ritrova attualmente al sesto posto in classifica con un ritardo di tre punti rispetto alla zona che prevede la promozione diretta nella massima serie. Quella contro l’Inter potrebbe essere dunque una buona chance per risollevare il morale della squadra e Bucchi punterà alla miglior formazione a disposizione, confermando molti degli uomini che hanno strappato un pareggio al Brescia. Davanti all’estremo difensore Montipò, dovrebbero esserci Volta, Antei e Di Chiara, mentre Letizia, Del Pinto, Bandinelli, Tello e Improta formeranno la linea mediana. In attacco confermata la coppia offensiva Insigne-Coda.

PROBABILE FORMAZIONE INTER (4-3-3): Padelli; D’Ambrosio, Miranda, Ranocchia, Dalbert; Gagliardini, Borja Valero, Nainggolan; Candreva, Lautaro Martinez, Keita. Allenatore: Spalletti.

PROBABILE FORMAZIONE BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Volta, Antei, Di Chiara; Letizia, Del Pinto, Bandinelli, Tello, Improta; Insigne, Coda. Allenatore: Bucchi.

