Danilo e Godin sono ormai da considerare giocatori dell’Inter ma è il centrocampo la zona dove serviranno maggiori investimenti

L’ Inter ha in pugno Danilo. L’esterno brasiliano, che i nerazzurri hanno seguito fin dall’inizio di questa stagione, ha deciso che vuole l’Italia. Un accordo che dunque sembra ormai cosa fatta: pur di sposare il progetto interista, l’ex Real Madrid è pronto a ridurre il suo ingaggio, che dovrebbe scendere a 3.5 milioni annui, dai 4.5 milioni che percepisce ora (ha ancora 3 anni di contratto, ndr) al Manchester City. Il terzino completerà, insieme a Godin, il pacchetto difensivo per la prossima stagione. Difficilmente, infatti, i nerazzurri interverranno sul mercato per il reparto arretrato che già in questa stagione si è dimostrato di grandissimo livello.

Discorso inverso per il centrocampo. Lì sarà sicuramente investita la maggior parte del budget di mercato dell’Inter. Ausilio e Marotta sanno che la mediana nerazzurra necessita di qualità e tecnica, carenze evidenziate dalla stagione dei vari Vecino, Gagliardini, Joao Mario e Borja Valero. Si ripartirà da Brozovic e Nainggolan più altri tre innesti. L’obiettivo numero uno è Ilkay Gundogan, con cui i contatti sono iniziati mesi fa, ma il tedesco, che non ha ancora rinnovato coi Citiznes il contratto in scadenza nel 2020, chiede un ingaggio da nove milioni netti a stagione. Decisamente troppi per le finanze dell’Inter.

Per questo l’Inter valuta anche le possibili alternative e in particolare due centrocampisti che giocano già in Italia: Lorenzo Pellegrini e Dennis Praet. L’azzurro non è affatto sicuro di restare alla Roma e la clausola da 30 milioni di euro (pagabili in due anni) stuzzica molto Marotta, nonostante il giocatore voglia restare nella Capitale. Per Praet invece la Sampdoria chiede una cifra vicina ai 25 milioni di euro, che non spaventa affatto i nerazzurri. A questi bisogna aggiungere il pupillo di Ausilio, Nicolò Barella, a lungo inseguito sia nello scorso mercato estivo sia in quello invernale. Il presidente del Cagliari ha garantito che il gioiellino partirà, scatenando quasi sicuramente un’asta di mercato.