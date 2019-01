Godin dice ancora no all’Atletico Madrid: vuole solo l’Inter

Il capitano dell Uruguay Diego Godin non ha intenzione di cambiare idea: respita l’offerta dei Colchoneros, nel suo futuro c’è solo l’Inter

Nonostante i numerosi tentativi dell’Atletico Madrid, non sembra esserci spazio per virate improvvise: Diego Godin sarà un giocatore dell’Inter. A nulla sono serviti i sit-in di protesta dei tifosi Colchoneros e le nuove proposte d’ingaggio della dirigenza. Proprio ieri, la società rojiblanca aveva provato a pareggiare l’offerta economica dei nerazzurri, ma l’uruguayano non ha lasciato spazio ad aperture. Troppo alta la commissione che Marotta e Ausilio hanno promesso alla sorella-agente del giocatore, di ben 3 milioni. L’Inter vuole Godin e il giocatore vuole il nerazzurro: non sembrano più esserci ostacoli al matrimonio in estate.