Il problema muscolare accusato da Ivan Perisic alla vigilia di Bologna-Inter costringe il tecnico Antonio Conte a rivedere la propria formazione.

Secondo Sky Sport, al momento il maggior indiziato per sostituire il croato è Ashley Young, In ballottaggio con l’inglese per una maglia da titolare c’è Matteo Darmian.