Inter, la Curva Nord attacca i tifosi e Icardi: «Gobbi mancati»

Inter, continuano le polemiche tra la Curva Nord e i tifosi nerazzurri, stanchi dei continui attacchi ad un reintegrato Icardi

La situazione a San Siro sta diventando pesante. Con un nuovo comunicato, la Curva Nord attacca il resto dei tifosi che ha fischiato le iniziative del tifo organizzato contro Mauro Icardi.

Ecco il comunicato della Curva Nord: «Premettendo che ci spiace per tutti i gobbi mancati che popolano il resto di San Siro e fischiano contro la nostra coerenza solo perché affamati di vittoria, noi non ci spostiamo di un millimetro. Quel piccolo uomo che indossa “la Nostra 9” non merita l’Inter, perché non ha dimostrato neppure quel minimo di correttezza professionale che qualunque “dipendente di una società” dovrebbe dimostrare esprimendo rispetto per la maglia, per il pubblico che in essa crede o quantomeno per la società per cui lavora».