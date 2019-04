Icardi e Perisic non brillano quest’anno: a Spalletti mancano 18 gol rispetto la stagione passata. Ma il tecnico fa di necessità, virtù

La stagione dell’Inter di Spalletti, per quanto concerne il campionato, non si può sicuramente definire fallimentare. Con 5 giornate al gong finale, i nerazzurri occupano il terzo posto che significa anche qualificazione diretta in Champions League.

Tuttavia, a quest’Inter manca qualcosa ma Spalletti è riuscito a fare di necesssità, virtù. La stagione di Icardi e Perisic è una brutta copia di quella entusiasmante della scorsa stagione. All’Inter mancano le loro prestazioni, ma soprattutto assist e gol. L’anno scorso, a questo punto, Icardi era a quota 25 e il suo compagno di reparto Perisic a 10: il 66% delle reti complessive di quell’Inter.

Quest’anno la musica è ben diversa: 10 reti per l’argentino e 7 er il croato: mancano ben 18 centri. Spalletti tutavia è riuscito a far brillare i “nuovi” arrivati, senza intaccare il rendimento della squadra: Lautaro Martinez (6), Politano, Nainggolan e Keita (4). Ben 18 gol. Recuperati.