Inter, Miranda non convince nemmeno nella difesa a 3. Addio in vista?

Spalletti lo lancia dal 1′ nella difesa a tre, Miranda delude e viene sostituito nella ripresa. Il Brasile lo attende, addio Inter?

Joao Miranda fallisce una ghiotta occasione da titolare in Torino-Inter. Il centrale nerazzurro è stato sostituito da Luciano Spalletti dopo una prestazione poco convincente. Il tecnico ha schierato il giocatore nella difesa a tre per permettergli la coesistenza con Stefan De Vrij e Milan Skriniar. L’allenatore lo ha sostituito al 15′ st per cercare di dare una marcia in più alla squadra, tornando alla difesa a quattro. Questa bocciatura potrebbe tradursi in un addio, dato che circolano non poche voci a riguardo. Il difensore potrebbe ritornare in Brasile per chiudere la carriera al Flamengo o al San Paolo, squadre che hanno bussato alla porta dei nerazzurri. Miranda non vuole fare la riserva, ma spreca l’occasione concessagli.