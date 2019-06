Inter, movimenti sugli esterni: Gervinho intriga Conte

L’Inter sulle tracce di Gervinho. L’attaccante del Parma ha fatto bene con D’Aversa e piace ad Antonio Conte

L’Inter di Antonio Conte ha iniziato a pianificare i piani per il futuro. Il club nerazzurro pensa agli esterni offensivi: Perisic potrebbe rimanere, Chiesa intriga e Politano ha fatto bene e, salvo sorprese, rimarrà in nerazzurro.

Secondo Sportitalia, c’è un altro profilo intrigante per l’Inter: Gervinho. L’attaccante piace al club interista. Non c’è una trattativa ma l’ivoriano, che ha fatto bene con il Parma quest’anno, è uno dei nomi da tenere in considerazione per il mercato estivo dell’Inter.