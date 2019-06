Inter, Nainggolan: «A Milano sono sereno. Il Mondiale femminile…»

Inter, Nainggolan parla del suo futuro in nerazzurro, dopo una stagione con tanti problemi. Il belga analizza anche il mondiale femminile

Radja Nainggolan è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport. Ha parlato del suo futuro: «Inter? Sono sereno a Milano, ho un contratto e non penso ad altro se non a questo club».

Poi una considerazione sul Mondiale femminile: «Devo dire che vedere le partite in tv del Mondiale femminile è già di per sé un segnale di quanto sia in crescita il movimento: è una cosa bella».