Inter-PSV streaming e probabili formazioni: dove vederla

Inter-PSV streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere la partita valida per la 6ª giornata della Champions League 2018/2019

Inter-PSV è la gara valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2018/2019. Squadre in campo al ‘Meazza’ di Milano martedì 11 dicembre alle ore 21; la sfida è decisiva per stabilire la seconda qualificata del Gruppo B agli ottavi di finale della competizione. Col Barcellona (13 punti) già qualificato da primo in classifica, a contendersi il passaggio del turno sono Inter e Tottenham (entrambe a 7 punti). Per approdare agli ottavi, la squadra nerazzurra dovrà battere il PSV (già eliminato) e sperare in un pareggio o una sconfitta del Tottenham in casa del Barcellona (in quanto la differenza reti è favorevole agli inglesi). In caso di sconfitta degli Spurs al ‘Camp Nou’, alla squadra di Spalletti basterà anche un pareggio per ottenere la qualificazione.

Inter-PSV sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 dello Sky Box) e – anche in pay-per view – sul canale 252 di Sky Sport. La sfida potrà essere seguita dagli abbonati anche in streaming tramite l’app Sky Go disponibile su pc smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. L’incontro di Champions League sarà visibile anche per gli abbonati di NOW TV (disponibile su dispositivi mobili e su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Inter-PSV potrà essere seguita anche in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e in diretta live testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio

Inter-PSV

Competizione: Champions League 2018/2019

Quando: martedì 11 dicembre 2018

Fischio d’inizio: ore 21

Dove vederla in streaming: Sky Sport Uno – Sky Go – NOW TV

Stadio: Giuseppe Meazza (Milano)

Arbitro: Felix Zwayer (Germania)

Inter-PSV probabili formazioni

INTER – Spalletti non può contare sugli infortunati Vecino e Nainggolan e, a centrocampo, è pronto a schierare Borja Valero in affiancamento a Brozovic. Col 4-2-3-1, ballottaggio tra Lautaro Martinez e Keita sulla trequarti, dove vanno verso la conferma Politano e Perisic. Davanti ad Handanovic, si scaldano D’Ambrosio (favorito su Vrsaljko), de Vrij, Skriniar e Asamoah. In attacco, confermato il capitano e unica punta Icardi.

PSV EINDHOVEN – Van Bommel dovrebbe mandare in campo la formazione titolare nonostante l’ininfluenza della gara. Così, olandesi in campo con Zoet tra i pali, Dumfries, Schwaab, Viergever e Angelino in linea di difesa; in mezzo al campo sono pronti Hendrix e Rosario. Sulla trequarti, ecco Lozano, Pereiro e Bergwijn a supportare l’unica punta prevista de Jong.

PROBABILE FORMAZIONE INTER (4-2-3-1) – Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Borja Valero, Brozovic; Politano, Keita, Perisic; Icardi.

PROBABILE FORMAZIONE PSV (4-2-3-1) – Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever, Angelino; Hendrix, Rosario; Lozano, Pereiro, Bergwijn; De Jong.