Inter, rimpianto Ansaldi: valeva la pena preferirgli Dalbert?

Ansaldi brilla a Torino e l’Inter si pente della cessione: che errore aver sottovalutato l’esterno argentino!

Cristian Ansaldi è la vera arma in più del Torino di Walter Mazzarri, che ora lotta per un posto in Champions League. L’Inter si trova invece a difendere il proprio piazzamento in campionato, ma si pente di aver ceduto l’argentino al club granata.

In maglia nerazzurra il terzino non riuscì mai a compiere il salto di qualità, anche per colpa delle non eccellenti gestioni targate De Boer e Pioli. Nell’estate 2017 l’Inter lo vendette al Torino in prestito oneroso biennale pari a 2 milioni di euro con obbligo di riscatto a 2,4 milioni alla 40esima presenza, ormai pienamente raggiunta.

Ansaldi si è perfettamente adattato al gioco di Mazzarri, rendendo sia da esterno nel 3-5-2 sia nel ruolo di mezzala a centrocampo. Nonostante l’infortunio che lo ha tenuto fuori i primi due mesi di Serie A, il giocatore finora vanta 3 gol e 3 assist in campionato. I nerazzurri intanto si mangiano le mani: ha avuto senso aver dubitato delle sue qualità, mettendolo alla porta per sostituirlo con Dalbert, pagato ben 20 milioni?