Inter-Sassuolo 0-0: risultato e cronaca in diretta live

Inter-Sassuolo, 20ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Inter-Sassuolo in campo questa sera alle 20.30 per la terza sfida del girone di ritorno. I nreoverdi, vera e propria bestia nera dei nerazzurri, proveranno a imporsi per dare una sterzata alla stagione. Il Sassuolo spera ancora in un posto in Europa League e De Zerbi vuole un successo contro una big che manca proprio dalla gara di andata contro i nerazzurri. Spalletti invece spera di regalare un piacere ai suoi tifosi e un dispiacere al patron del Sassuolo Squinzi che, dopo ogni vittoria contro l’Inter si regala un quadretto per celebrare la vittoria (tifa Milan). Non ci saranno gli infortunati Leonardo Sernicola, Marlon e Federico Di Francesco. Recuperati Claud Adjapong e Gian Marco Ferrari. In casa Inter tutti arruolati ad eccezione di Keita Baldé, che potrebbe rimanere fuori per 2-3 settimane. Rimanete con noi per tutti gli aggiornamenti sulla sfida di San Siro.

Inter-Sassuolo: tabellino

MARCATORI:

INTER (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Joao Mario; Politano, Icardi, Perisic. A disposizione: Padelli, Berni, Miranda, Ranocchia, Vrsaljko, Dalbert, Gagliardini, Borja Valero, Nainggolan Candreva, Martinez. Allenatore: LucianoSpalletti

SASSUOLO (4-3-2-1): Consigli; Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio; Duncan, Locatelli, Sensi; Berardi, Djuricic; Boateng. A disposizione: Pegolo, Satalino, Lemos, Ferrari, Adjapong, Dell’Orco, Magnanelli, Bourabia, Brignola, Boga, Babacar, Matri. Allenatore: Roberto De Zerbi

ARBITRO: Luca Pairetto della sezione di Nichelino

NOTE: AMMONITI:

Inter-Sassuolo: diretta live e sintesi

17′ – OCCASIONE INTER! Bello schema dei nrazzurri su angolo, bella combinazione Politano-Brozovic con cross di quest’ultimo e colpo di testa in avvitamento di Vicino ma il numero 8 non trova la porta.

14′ – OCCASIONE SASSUOLO! Grande chance per Locatelli: lancio dalla destra di Duncan, sponda di Boateng, errore di Skriniar e Locatelli, dal limite dell’area, vicino al gol con il destro.

5′ – Ci prova ancora Berardi con un mancino dai 25 metri: palla fuori.

3′ – Il gioco è ripreso.

2′ – Ci prova il Sassuolo con un destro di Berardi, il neroverde viene murato da Asamoah e viene anche abbattuto dal giocatore nerazzurro: il capitano degli ospiti rimane a terra dolorante dopo il contrasto.

1′ – Sfida iniziata.

Squadre in campo. Sta per iniziare la partita.

Diretta live dalle ore 20.30

Inter-Sassuolo: formazioni ufficiali

Inter-Sassuolo: probabili formazioni e pre-partita

Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, dovrà fare a meno di Keita. Il tecnico dei nerazzurri ha un paio di dubbi in mente: potrebbe scendere in campo con il 4-3-3 o con il 4-2-3-1. Joao Mario dovrebbe vincere il ballottaggio con Radja Nainggolan e dovrebbe scendere in campo dall’inizio al posto del belga: la presenza del portoghese influirà sul modulo tattico perché potrebbe giocare in mezzo al campo, in posizione più arretrata. Dubbio sulla destra difensiva tra l’ex Vrsaljko e D’Ambrosio. Tre invece gli assenti per De Zerbi: out Marlon, Sernicola e Di Francesco. In difesa sfida a tre per due maglie con Ferrari e Peluso in vantaggio su Magnani. In avanti possibile chance per Babacar con Boatenge Berardi alle sue spalle.

INTER (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic, Joao Mario; Politano, Icardi, Perisic. In panchina: Padelli, Berni, Miranda, Ranocchia, Vrsaljko, Dalbert, Gagliardini, Borja Valero, Joao Mario, Candreva, L. Martinez Allenatore: Luciano Spalletti

SASSUOLO (4-3-2-1): Consigli; Rogerio, Ferrari, Magnani, Lirola; Bourabia, Sensi, Duncan; Boateng, Berardi; Babacar. In panchina: Pegolo, Satalino, Lemos, Peluso, Dell’Orco, Adjapong, Bourabia, Locatelli, Djuricic, Matri, Boga, Brignola. Allenatore: Roberto De Zerbi

Inter-Sassuolo: precedenti

Sono 9 i precedenti in Serie A tra Inter e Sassuolo: i nerazzurri, dopo due larghe vittorie per 7-0 hanno ottenuto pochissimi punti contro i neroverdi, diventati una vera e propria bestia nera dell’Inter. L’Inter non batte il Sasol dal 18 dicembre del 2016 e ha perso 6 delle ultime 7 gare contro i neroverdi. In totale 4 vittorie per l’Inter, 7 per il Sassuolo. Inter-Sassuolo sarà il quarto scontro diretto tra Luciano Spalletti e Roberto De Zerbi. Nei tre precedenti il tecnico toscano ha ottenuto due successi mentre una è l’affermazione del tecnico neroverde, quella dell’andata.

Inter-Sassuolo: arbitro

Sarà Luca Pairetto della Sezione di Nichelino a dirigere la partita Inter-Sassuolo. Assistenti De Meo di Foggia e Marrazzo di Frosinone. Quarto Ufficiale il Sig. Fourneau di Roma 1. Sono stati designati in qualità di assistenti VAR Banti di Livorno e Vivenzi di Brescia. Per il direttore di gara si tratta della nona gara stagionale. In carriera Pairetto ha diretto l’Inter in altre 3 gare, con i nerazzurri che hanno sempre vinto (ultimo successo con il Frosinone lo scorso anno). Nei 9 precedenti in A tra il Sassuolo e l’arbitro Pairetto, i neroverdi hanno raccolto quattro vittorie, tre pareggi (l’ultimo quest’anno nella sfida di Cagliari alla seconda giornata) e due sconfitte.

Inter-Sassuolo Streaming: dove vederla in tv

Inter-Sassuolo sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.