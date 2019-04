Inter, Biraghi è l’obiettivo per la fascia: Karamoh verso la Fiorentina

Scambio in vista tra Inter e Fiorentina: Biraghi è l’obiettivo di Marotta, il quale propone Karamoh ai viola come contropartita

L’Inter è alla ricerca di innesti per il reparto difensivo. In particolare, Marotta sta valutando diversi profili per le corsie esterne. Uno dei principali obiettivi del direttore nerazzurro è il terzino della Fiorentina Cristiano Biraghi. C’è da sottolineare che il laterale dei viola è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, quindi il suo sarebbe un ritorno a casa.

Per abbassare il prezzo del cartellino di Biraghi, Marotta vorrebbe inserire Yann Karamoh, al momento in prestito al Bordeaux, all’interno della trattativa. Da tempo, l’esterno francese interessa alla Fiorentina. I viola sono infatti alla ricerca di giovani talenti da cui ripartire, dopo la deludente stagione che volge al termine.