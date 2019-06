Inter, Skriniar: «Con Conte da Scudetto. Icardi? Se resta siamo contenti»

Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha parlato dell’addio di Spalletti, dell’arrivo di Conte e anche di Mauro Icardi

Milan Skriniar tende la mano a Mauro Icardi. Intervistato da SportMediaset, il difensore dell’Inter ha parlato della situazione in casa Inter, partendo da Maurito: «E’ un amico e un grande giocatore. Non so cosa succederà: se resterà saremo contenti».

Prosegue Skriniar: «Spalletti è un grande allenatore e una grande persona. Ora è arrivato Conte: ci sono nuove aspettative e vogliamo lottare per lo Scudetto. Godin? Speriamo di ricostruire una squadra competitiva, è questa la cosa importante».