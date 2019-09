Inter-Slavia Praga streaming e probabili formazioni: dove vederla

Inter-Slavia Praga streaming e probabili formazioni: dove vedere il primo impegno dei nerazzurri di Conte in Champions League

L’Inter di Antonio Conte fa il suo esordio nella Champions League 2019/2020 affrontando a San Siro lo Slavia Praga di Jindrich Trpisovsky nel Gruppo F. Inter-Slavia Praga: la partita si giocherà martedì 17 settembre 2019 alle ore 18.55 allo Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. I nerazzurri, che guidano il campionato di Serie A a punteggio pieno con 9 punti in 3 partite, dovrebbero scendere in campo con il 3-5-2.

In attacco Lautaro Martínez è in vantaggio su Alexis Sánchez per far coppia con Lukaku. A centrocampo sulle fasce Lazaro e Biraghi potrebbero rilevare Candreva e Asamoah, mentre in mezzo saranno confermati Brozovic e Sensi e Vecino dovrebbe prendere il posto di Barella. Dietro, davanti a capitan Handanovic, dovrebbe essere confermato il terzetto composto da Godin, De Vrij e Skriniar.

La sfida di Champions League Inter-Slavia Praga sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Inter-Slavia Praga

Competizione: Champions League 2019/2020

Quando: Martedì 17 settembre 2019

Fischio d’inizio: ore 18.55

Dove vederla in tv: Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sky Go

Stadio: Stadio Giuseppe Meazza (Milano)

Arbitro: Ruddy Buquet (Francia)



Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Lazaro, Vecino, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro Martínez, Lukaku. All. Conte

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Kolar; Coufal, Kudela, Hovorka, Boril; Husbauer, Soucek; Masopust, Stanciu, Olayinca; Yusuf. All. Trpisovsky

