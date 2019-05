Inter su van de Beek, Gullit: «Meglio che vada al Real Madrid»

Secondo Gullit, l’Inter non è la destinazione ideale per van de Beek: «Per lui penso che sarebbe perfetto il Real Madrid»

Negli ultimi giorni, si è fatta insistente la voce secondo la quale l’Inter stia seriamente pensando di fare un tentativo per Donny van de Beek, centrocampista rivelazione dell’Ajax. I nerazzurri, secondo Ruud Gullit, non sono però la destinazione ideale per il giovane olandese.

L’ex giocatore del Milan ha chiarito ai microfoni di Ziggo Sport quale sarebbe la squadra perfetta per van de Beek: «Spero che non prenda la stessa decisione di Davy Klaassen che preferì andare all’Everton piuttosto che un club più simile all’Ajax. Lui penso che sia perfetto per il Real Madrid, squadra dove si potrebbe adattare perfettamente».