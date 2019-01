La gufata ai danni di Handanovic arriva dal profilo Instagram dell’Inter: suoi social bersagliato il portiere -FOTO

La papera di Samir Handanovic non è passata inosservata. L’errore del portiere in occasione del gol di Armando Izzo in Torino-Inter è stato decisivo. La curiosità divertente è che proprio il profilo Instagram dell’Inter abbia “gufato” ai danni dell’estremo difensore. Intanto, sui social fioccano immagini ironiche che riguardano il numero uno nerazzurro.