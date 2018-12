Inter-Udinese: 0-0 risultato e cronaca in diretta live

Inter-Udinese, 16ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

L’Inter per dimenticare l’eliminazione dalla Champions League, l’Udinese per ripartire dopo le tre sberle subite in casa dall’Atalanta. Le due compagini si sfidano nel match che apre la sedicesima giornata di Serie A. Nerazzurri chiamati a tornare alla vittoria (dopo il pareggio con la Roma e la sconfitta contro la Juve), ma di contro troveranno un Udinese risorta sotto la cura Nicola.

Inter-Udinese 0-0: il tabellino

Marcatori:

Arbitro: Abisso

Note:

26′ – Icardi ancora in versione assist-man per Borja, questa volta in area di rigore. Il centrocampista viene anticipato dal portiere bravo in uscita.

25′ – Icardi difende e suggerisce per Borja Valero, che conclude a lato di molto nonostante l’ottima posizione. Un’altra buona giocata dell’Inter, nonostante il tiro da dimenticare.

24′ – ANCORA INTER! Joao Mario crossa a ridosso della linea di fondo, ma la palla è troppo arretrata per favorire il colpo vincente dei compagni in attacco. Ottima occasione per i nerazzurri.

22′ – ICARDI! OCCASIONE INTER! Sugli sviluppi del terzo corner, il capitano nerazzurro riesce a deviare di testa, ma la palla va fuori di un nulla!

21′ – JOAO MARIO! Dal limite dell’area il centrocampista portoghese prova a colpire con una buona conclusione, che termina alta sopra la traversa.

20′ – AMMONITO ASAMOAH dopo l’intervento irregolare ai danni di Fofana.

18′ – Angolo Inter dopo un buon dialogo tra Vrsaljko e Joao Mario.

16′ – Lunga fase di stallo. L’Inter con calma cerca spazi ma non vuole scoprirsi troppo e mantiene il possesso palla a centrocampo.

12′ – Pressing molto alto dell’Inter, che impedisce all’Udinese di uscire dalla propria metà campo. I nerazzurri cercando di sbloccare il risultato, ma la difesa bianconera è ben schierata in attesa di ripartire.

10′ – Inter che prova a fare la partita sfruttando molto la corsia di destra con Politano e Vrsaljko.

6′ – Velo di Icardi sul suggerimento di Joao Mario, Politano arriva sul pallone e rimette in mezzo: Nuytinck anticipa Icardi.

4′ – Inizio un po’ confusionario per l’Inter che sbaglia tanti palloni.

Si parte!

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Inter-Udinese, squadre in campo!

INTER (4-3-3):Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Borja Valero, Brozovic, Joao Mario; Politano, Icardi, Keita. A disposizione: Padelli, Miranda, Ranocchia, D’Ambrosio, Nainggolan, Gagliardini, Candreva, Perisic, Martinez. Allenatore: Spalletti.

UDINESE (5-3-2):Musso; Stryger Larsen, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Fofana, Behrami, Mandragora, D’Alessandro; Pussetto, De Paul. A disposizione: Scuffet, Nicolas, Opoku, Wague, Pezzella, Pontisso, Balic, Barak, Machis, Micin, Lasagna, Vizeu. Allenatore: Nicola.

Inter-Udinese: probabili formazioni e pre-partita

L’Inter riparte dall’Udinese. Dopo la disfatta contro il Psv che ha condannato i nerazzurri alla retrocessione in Europa League, la squadra di Spalletti è chiamata al riscatto contro la formazione friulana, alla ricerca di punti. Icardi e co. hanno conquistato solo quattro punti nelle ultime quattro partite, troppo poco per le ambizioni dei nerazzurri. Sarà la seconda volta che Inter e Udinese si sfidano qualche giorno prima delle feste natalizie. Lo scorso anno fu la squadra di Nicola ad imporsi per 3-1. Previsti diversi cambi nella formazione che scenderà in campo tra poco a San Siro.

INTER (4-3-3): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Joao Mario, Brozovic, Gagliardini, Politano, Icardi, Keita.

UDINESE (3-5-2): Musso; Larsen, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Fofana, Behrami, Mandragora, D’Alessandro; De Paul, Pussetto

Inter-Udinese Streaming: dove vederla in tv

Inter-Udinese sarà trasmessa a partire dalle ore 18 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.