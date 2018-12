Inter-Udinese streaming e probabili formazioni: dove vederla

Inter-Udinese in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere l’anticipo della 16ª giornata di Serie A

Dopo l’ultima giornata di Champions League ed Europa League torna la Serie A per il sedicesimo turno. Nell’anticipo delle 18 l’Inter affronterà tra le mura amiche di San Siro l’Udinese per provare a risollevarsi dopo la clamorosa eliminazione in Champions e il KO della scorsa giornata contro la Juventus e . I nerazzurri, difatti, con la sconfitta all’Allianz Stadium hanno perso terreno sia nei confronti dei bianconeri (+14) sia del Napoli secondo il classifica a più 6. La squadra di Spalletti dovrà, dunque, provare a far punti per mantenere il terzo posto e provare a ridurre il gap creatosi con le due squadre avanti. I friulani, invece, reduci dalla sconfitta interna contro l’Atalanta, devono assolutamente far punti per allontanare il più possibile la zona retrocessione che adesso è a sole due lunghezze.

Inter-Udinese andrà in onda in esclusiva con un ampio post e pre partita su Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 e del decoder) e Sky Sport 251, mentre sul canale Inter Tv (232 del Box set), canale opzionale disponibile solo in abbonamento, sarà trasmessa la radiocronaca. L’anticipo delle 18 della 16ª giornata, inoltre, sarà visibile anche sull’app Sky Go disponibile su pc smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. La partita sarà trasmessa, per gli abbonati, anche su NOW TV (disponibile su dispositivi mobili e su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Infine l’incontro in programma a San Siro potrà essere seguito su Rai Radio 1ed in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Inter-Udinese

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: sabato 15 dicembre 2018

Fischio d’inizio: ore 18:00

Dove vederla in streaming: Sky Sport Serie A – Sky Sport 251 – NOW TV

Stadio: Stadio Giuseppe Meazza (Milano)

Arbitro: Rosario Abbisso della sezione di Palermo



Inter-Udinese: le probabili formazioni

QUI INTER – I nerazzurri , dopo il pareggio interno contro il Psv Eindhoven che è costato l’eliminazione dalla Champions League, proveranno a far punti contro l’Udinese in campionato per avvicinarsi il più possibile al secondo posto occupato dal Napoli attualmente a più 6. Luciano Spalletti potrebbe schierare, dunque, il miglior undici per cercare di conquistare i tre punti. Davanti all’estremo difensore Handanovic verrà confermata la difesa scesa in campo a Torino contro la Juventus composta da Asamoah, Skriniar, Miranda, Vrsaljko. A centrocampo più arretrati ci saranno di Brozovic e Gagliardini, mentre sulla trequarti confermati Perisic, Politano e Joao Mario. Attacco affidato al bomber Mauro Icardi che cerca riscatto, dopo la prestazione negativa contro la Juventus.

QUI UDINESE – Il tecnico Davide Nicola, da tre giornate sulla panchina dell’Udinese, nello scorso turno contro l’Atalanta ha incassato la sua prima sconfitta. La situazione dei bianconeri in classifica non è delle migliori visto il 16° posto e i soli due punti che li separano dalla zona retrocessione. Contro l’Inter in trasferta non sarà facile, ma in palio potrebbero esserci punti fondamentali. Contro i nerazzurri, Nicola confermerà il 3-5-2 con molti degli effettivi scesi in campo nelle ultime gare. In difesa ci saranno Stryger-Larsen, Nuytinck ed Ekong, mentre a centrocampo sulle fasce agiranno Ter Avest e Pezzella e centralmente Fofana, Mandragora e De Paul. In attacco al fianco di Lasagna torna Pussetto, partito dalla panchina contro l’Atalanta.

PROBABILE FORMAZIONE INTER (4-2-3-1): Handanovic; Asamoah, Skriniar, Miranda, Vrsaljko; Gagliardini, Brozovic; Politano, Joao Mario, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti.

PROBABILE FORMAZIONE UDINESE (3-5-2): Musso; Stryger-Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong; Ter Avest, Fofana, Mandragora, De Paul, Pezzella; Pussetto, Lasagna. Allenatore: Nicola.