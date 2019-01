Isco ancora fuori, l’amico sbrocca: «Solari assassino» – FOTO

Clima molto teso in casa Real Madrid: Isco (con Marcelo) ancora fuori dai titolari, sui social scoppia la polemica. La Juventus resta a guardare gongolante

La guerra ormai incombe e nello spogliatoio del Real Madrid la resa dei conti sarebbe vicina. Al centro della polemica c’è, ancora una volta, Isco Alarcon: il fantasista spagnolo, nel mirino ormai da mesi dalla Juventus, è rimasto nuovamente in panchina per tutti e novanta i minuti nel corso dell’ultima gara giocata dalle Merengues (e vinta 2 a 1 fuori casa) contro il Betis Siviglia. Non è la prima volta che l’allenatore Santiago Solari decide, di fatto, di far fuori l’ex pupillo della tifoseria del Real: la rottura pare ormai insanabile e potrebbe coinvolgere un altro obiettivo juventino, Marcelo, rimasto pure lui in panchina per ragioni tecniche durante l’ultimo match.

Una situazione che rischia a questo punto di deflagrare anche in considerazione del messaggio, diventato in poco tempo virale, pubblicato tramite una storia di Instagram da Aitor Costa Solano, uno degli amici più vicini ad Isco. «Solari, hai la stessa idea del calcio che ho io dell’ingegneria: sei un assassino del pallone, quelli come te non hanno un nome». In poco tempo gli insulti di Solano hanno fatto il giro del web, tanto da costringerlo a rendere privato il profilo social: in casa Real nessuno sembra essere davvero felice, mentre chi gongola può essere la Juve.