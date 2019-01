Icardi, sì al rinnovo con l’Inter. Sondaggio per Isco

Inter scatenata, verso l’accordo per il rinnovo del contratto di Icardi con i nerazzurri: spunta un sondaggio col Real per Isco

Ritorna tranquilla la situazione in casa Inter dopo le turbolenti settimane legate al rinnovo di capitan Icardi? Sono stati giorni intensi ma nelle ultime ore la situazione si sta evolvendo a favore della società nerazzurra che potrebbe così blindare il proprio capitano anche per le stagioni successive. Il Corriere dello Sport di martedì 22 gennaio rilancia le indiscrezioni di un accordo raggiunto tra l’Inter e Mauro Icardi per il rinnovo di contratto. Questo ciò che scrive il quotidiano romano nella prima pagina dell’edizione odierna: «Icardi-Inter, sì al rinnovo» spiegando i passi in avanti nella trattativa tra l’Inter e l’entourage del calciatore rappresentato dalla moglie Wanda Nara che ieri si era espressa così a Tiki-Taka: «E’ la settimana più importante per il rinnovo? Spero di sì, il mio telefono è sempre aperto e aspetto la chiamata. Per me si rinnova al 100% ma non ho parlato con l’Inter e non so leggere il futuro».

Al momento non è ancora iniziata una trattativa ma c’è la volontà, da ambo le parti, di arrivare a un felice esito. Il nodo però rimane l’ingaggio: Wanda chiede 9 milioni, l’Inter è disposta a spingersi fino a 7. Le parti nei prossimi giorni si incontreranno e inizieranno la trattativa vera e propria. Non solo Icardi, tuttavia, per l’Inter visto che a sorpresa anche Tuttosport rilancia le voci di un accordo con il proprio capitano e parla di un sondaggio effettuato dalla società nerazzurra per il calciatore Isco del Real Madrid, seguito anche dalla Juventus. Il centrocampista offensivo lascerà il club spagnolo al termine della stagione ma servono 80-100 milioni di euro per convincere il Real Madrid. Al momento la Juve è in vantaggio sui nerazzurri ma attenzione al Manchester City di Pep Guardiola.

