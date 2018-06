Islanda-Croazia, ultima gara del Gruppo D dei Mondiali di Russia 2018: le info per vedere la partita in streaming e diretta tv, probabili formazioni, precedenti, info e curiosità

Per la terza ed ultima giornata del Gruppo D dei Mondiali di Russia 2018 va in scena Islanda-Croazia. La gara è in programma martedì 26 giugno alle ore 20 alla Rostov Arena e si gioca in concomitanza dell’altra ultima sfida del girone: Nigeria-Argentina. La Nazionale croata guidata da Zlatko Dalic (6 punti) è già qualificata agli ottavi di finale dopo le vittorie ottenute contro Nigeria (3) e Argentina (1); l’Islanda del ct Hallgrimsson (a 1 punto), per sperare nel passaggio del turno, deve battere i croati con un risultato più largo possibile e confidare in una non-vittoria della Nigeria sull’Argentina.

Islanda-Croazia verrà trasmessa in diretta tv esclusiva in chiaro sulle frequenze di Canale 20 (canale 20 del digitale terrestre) e su quelle di Mediaset Extra (canale 34 del digitale terrestre, 534 in HD), qui con il commento irriverente della Gialappa’s Band e alternata alla diretta di Nigeria-Argentina. La gara potrà poi essere seguita anche in streaming su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente dal sito di Mediaset. Ricordiamo inoltre che la partita sarà disponibile in diretta testuale live sul nostro sito con ampio pre-partita, quindi sintesi, pagelle ed approfondimenti alla fine.

Islanda-Croazia, probabili formazioni

QUI ISLANDA – Hallgrimsson non cambierà la sua formazione tipo ed è intenzionato a riproporre la formazione già vista e schierata col 4-4-2; così, Halldorsson in porta, Saevarsson, Arnason, Ragnar Sigurdsson e Magnusson in linea di difesa. A centrocampo ecco Gislason, Gunnarsson, Gylfi Sigurdsson e Bjarnason; in attacco è pronta la coppia formata da Bodvarsson e Finnbogason.

QUI CROAZIA – Il ct Dalic dovrebbe cambiare poco rispetto all’ultima gara: stesso sistema di gioco – 4-2-3-1 – con il possibile schieramento di Kramaric sulla trequarti insieme a Rebic e Perisic e il ritorno di Modric in mediana. Difesa verso la conferma con Vrsaljko, Lovren, Vida e Strinic; per Brozovic probabile inizio in panchina, Mandzukic unica punta.

ISLANDA (4-4-2): Halldorsson; Saevarsson, Arnason, Ragnar Sigurdsson, Magnusson; Gislason, Gunnarsson, Gylfi Sigurdsson, Bjarnason; Bodvarsson, Finnbogason.

CROAZIA (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Rakitic, Modric; Rebic, Kramaric, Perisic; Mandzukic.

Islanda-Croazia, curiosità e statistiche

I precedenti tra Islanda e Croazia sono 6: bilancio favorevole ai croati con 4 vittorie, un pareggio e un successo islandese.

e sono 6: bilancio favorevole ai croati con 4 vittorie, un pareggio e un successo islandese. Le due squadre si sono affrontate nei gironi di qualificazione a Russia 2018 : Islanda che terminò il gruppo al primo posto davanti ai croati (poi vittoriosi nello spareggio sulla Grecia). Nel doppio confronto di qualificazione, una vittoria per parte: nel novembre 2016, 2-0 in Croazia (doppietta di Brozovic); nel giugno 2017, 1-0 in Islanda (rete di Magnusson).

: che terminò il gruppo al primo posto davanti ai croati (poi vittoriosi nello spareggio sulla Grecia). Nel doppio confronto di qualificazione, una vittoria per parte: nel novembre 2016, 2-0 in Croazia (doppietta di Brozovic); nel giugno 2017, 1-0 in Islanda (rete di Magnusson). La Croazia sta partecipando al suo quinto Mondiale : il miglior risultato arrivò nella prima partecipazione col terzo posto a Francia 1998. Primo Mondiale invece per la Nazionale islandese.

sta partecipando al suo quinto : il miglior risultato arrivò nella prima partecipazione col terzo posto a Francia 1998. Primo Mondiale invece per la Nazionale islandese. 21 giocatori per parte sui 23 convocati da Islanda e Croazia per il Mondiale giocano in campionati esteri.

Islanda-Croazia, l’arbitro della partita

Islanda-Croazia sarà diretta dall’arbitro spagnolo Antonio Mateu Lahoz. 41 anni, è al suo primo Mondiale e, nelle manifestazione in corso, ha già diretto Danimarca-Australia. Lahoz ha già arbitrato una gara dell’Islanda (nel febbraio 2013, amichevole persa per 2 a 0 contro la Russia), mentre è alla sua terza direzione della Nazionale croata (ottobre 2014, qualificazioni Europei e vittoria per 1-0 in Bulgaria – marzo 2017, qualificazioni Mondiali e successo per 1-0 sull’Ucraina).

