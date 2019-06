Le dichiarazioni di Milena Bertolini, c.t. dell’Italia Femminile, alla vigilia della gara contro l’Australia Femminile

La c.t. Milena Bertolini è intervenuta in conferenza stampa presentando il match con l’Australia, esordio al Mondiale per l’Italia Femminile: «Fa piacere se una Nazionale come l’Australia teme l’Italia vuol dire che abbiamo fatto passi avanti importanti, che il movimento è cresciuto, che stiamo mettendo le giocatrici nelle giuste condizioni per esprimersi e che stiano uscendo anche dei nomi da tenere in considerazione oltre i nostri confini».

ancora Milena Bertolini: «L’Australia ci teme e purtroppo, lo dico scherzando, non ci sottovaluterà. L’Australia è una squadra molto forte, lo dice anche la posizione nel ranking. E’ una squadra di prima fascia. Hanno fisicità, intensità e anche dei talenti importanti, temo soprattutto l’intensità che adesso fa la differenza nel calcio femminile, noi dovremo esser brave a tenere».