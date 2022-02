Conferenza stampa Italiano: «Chiedo scusa ai tifosi dello Spezia. Su Cabral dico...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida da ex contro lo Spezia con la sua Fiorentina. Le sue parole:

SPEZIA – «Chiedo scusa a tutti per non aver comunicato le scelte prima. Ho commesso un errore. Sarò sempre grato allo Spezia per quello che è stato per me in due anni».

JUVENTUS – «La nostra testa è alla partita di domani. Dobbiamo ripartire in termini di prestazioni. Siamo felici per la gara di Bergamo».

MAGGIORE-GYASI – «Sono diventati leader dello Spezia e domani li saluterò volentieri. Sul loro futuro sono sicuro sarà importante».

PIATEK – «Vuole essere decisivo. E’ un professionista esemplare e sa che deve mettersi a disposizione per migliorare».

ODRIOZOLA – «Deve continuare a fare prestazioni come quelle che sta offrendo. Doveva ambientarsi e vederlo ora esultare in questo modo è lo spirito che tutti vogliamo ricercare».

NICO GONZALEZ – «Tutti quelli che vengono sostituiti sono contrariati. Deve capire che siamo una squadra e lui è un giocatore di grande livello ma voglio dare spazio a tutti».

CABRAL – «Al momento è molto più avanti Piatek. Abbiamo due attaccanti che si giocano sempre il posto, anche se chi fa doppietta magari ha più chances».