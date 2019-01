Nella famosa lista mercato di Paratici trovata in un ristorante anche Juan Familia­ Castillo, giovane terzino in scadenza con il Chelsea

C’è anche Juan Familia­ Castillo nella lista di Fabio Paratici. Continua a far discutere la lista mercato attribuita al ds della Juventus e trovata in un noto ristorante milanese. Tanti i giovani talenti appuntati su un foglio di carta, strappato e poi ricomposto da un tifoso-curioso. Pavel Nedved ha così commentato: «Nell’era dei computer, trovare una lista sui bigliettini non è roba da poco… Se sia vero o non vero cambia poco: di liste se ne fanno tante, poi per passare ai fatti ce ne vuole, perciò siamo assolutamente tranquilli».

Uno dei nomi sulla lista, come detto, è quello di Familia Castillo, terzino sinistro olan­dese del 2000 del Chelsea. Il giocatore non ha ancora firmato il nuovo con­tratto con i Blues e potrebbe andare via a parametro zero. La Juve, se la lista di Paratici fosse confermata, ci starebbe facendo un pensierino. I bianconeri stanno seguendo numerosi talenti classe 2000: Zennaro (oggi le visite col Genoa, possibile affare in sinergia), Szobosz­lai un talento ungherese del Sa­lisburgo. La Juve si muove e pensa al futuro. Possibile un nuovo colpo a costo zero dalla Premier: occhi su Juan Familia­ Castillo.