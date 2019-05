Juve in Borsa, la Consob tiene sotto osservazione l’effetto Guardiola. Le azioni del club bianconero salgono del 4,1 %

L’effetto Pep Guardiola ha condizionato un po’ tutti, anche Piazza Affari. Le indiscrezioni (smentite dal Manchester City) che vorrebbero l’allenatore catalano prossimo all’approdo alla Juventus hanno gonfiato il flusso informativo del titolo bianconero.

Come spiega Calcio&Finanza Consob tiene sotto stretta osservazione la situazione. Le azioni della squadra di calcio salgono in Borsa del 4,1% (conquistando 1,5 euro), mentre il Ftse Mib cede l’1,45%. La stessa Juventus interpellata sulla questione ha però, come riportato da Agi, smentito categoricamente le voci su imminente ingaggio del tecnico catalano.