Juve, altro record: lo J Museum è tra i 50 più visitati in Italia

Juve, altro record che conferma la lungimiranza della societa: lo J Museum si piazza al 47° posto tra i musei più visitati d’Italia

Ennesimo record per la Juve. La lungimiranza della società bianconera viene confermata da alcuni dati extra-sportivi. Oggi infatti, il Giornale dell’Arte, ha diramato la classifica dei musei più visitati in Italia.

Lo J Museum si piazza nei primi 50 posti tra quelli più visitati, al 47° per l’esattezza, con 183mila visitatori. La Juve ha saputo incrementare i suoi numeri dall’apertura, andando sempre a migliorare di anno in anno. E con CR7 in squadra, le statistiche miglioreranno ancora.