Il difensore del Torino, Armando Izzo, commenta il derby di venerdì sera e carica la squadra in vista dell’importante sfida

Il Toro si lancia importante per la corsa Champions dopo la vittoria sul Milan. Venerdì sera sarà derby della Mole e chi meglio di Armando Izzo per approfondire il sentimento granata in vista di questo Juventus-Torino.

Ai microfoni di Sky Sport, Izzo ha così parlato: «E’ sempre bello giocare un derby, specialmente adesso che affronteremo questa sfida stando in alto in classifica: non dobbiamo avere paura, ci servono punti.Non dobbiamo avere timore degli avversari che ci ritroveremo davanti, se vogliamo fare grandi cose dovremo toglierci questo dalla testa. La Juventus è forte, ha grandi campioni ed è la squadra campione d’Italia. Le paure, però, si affrontano, basta crederci e metterci quel pizzico di follia in più».