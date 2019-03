Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro l’Empoli

Nella conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro l’Empoli, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni a proposito delle condizioni di Ronaldo. Queste le sue parole: «Ronaldo? Di voci ne circolano tante. Era a Barcellona nel suo giorno libero. Sta meglio ma serve prudenza, come in tutti gli infortuni. Meglio saltare una partita che stare fermi poi due mesi. È un periodo delicato della stagione, con dieci partite di Campionato e due di Champions. Perciò Ronaldo quindi rientrerà solo quando starà bene senza che ci sarà pericolo di ricaduta».

C’è anche spazio per parlare del ragazzo del momento, Moise Kean: «Ci tengo a precisare che Dybala e Mandzukic non sono indietro di forma. Kean è stato fatto passare per Ronaldo con un gol al Liechtenstein, con tutto il rispetto per l’avversario. Poi succede che sbaglia una partita e diventa automaticamente un brocco. I giovani come lui devono essere lasciati in pace di crescere e lavorare. Ci vuole calma, bisogna lavorare un po’ per volta finché non trova un equilibrio. Questo vale con tutti i giovani. Che poi lui abbia le qualità del goleador è fuori di dubbio: ma ce ne passa da questo ad essere un campione, ha tanta strada da fare ancora».