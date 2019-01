Juventus, appuntamento con Ramsey: firmerà dopo la Supercoppa

Gli agenti di Aaron Ramsey saranno in Italia dopo la Supercoppa per chiudere l’ingaggio a parametro zero con la Juventus.

Il centrocampista dell’Arsenal, Aaron Ramsey, in scadenza di contratto con i Gunners, sarà un giocatore della Juventus nella prossima stagione. Secondo quanto riporta “Sky Sport”, infatti, l’operazione è da considerarsi di fatto chiusa: gli agenti del calciatore gallese saranno in Italia dopo la Supercoppa Italiana per le firme sui contratti.

Non si sa ancora, invece, se a Torino arriverà già anche lo stesso Ramsey per sostenere le visite mediche con quella che sarà la sua nuova squadra. Decisiva per il buon esito dell’operazione la volontà del giocatore gallese di approdare in Italia per indossare la maglia bianconera. Per la Vecchia Signora un altro grande colpo a parametro zero. Ramsey lascerà a fine stagione i Gunners dopo 8 stagioni e mezzo con 336 presenze e 58 gol.

