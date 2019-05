Juventus-Atalanta, 37ª giornata Serie A 2018-2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

La Juventus di mister Allegri è pronta ad ospitare l’Atalanta di Gasperini in occasione della 37sima giornata di campionato di serie A. Una partita decisiva per la corsa alla Champions League dell’Atalanta che cercheranno a tutti i costi di portare a casa i tre punti, approfittando anche dello stop della Roma di ieri sera con il Sassuolo.

Dall’altro canto i bianconeri non vincono da ben quattro turni ed entreranno in campo con la voglia di onorare la festa scudetto e salutare nel migliore dei modi Massimiliano Allegri.

Juventus-Atalanta 0-0: tabellino

JUVENTUS (4-3-3) – Szczesny; Cancelo, Barzagli, Bonucci, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Allegri

ATALANTA (3-4-1-2) – Gollini; Gosens, Djimsiti, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Zapata, Ilicic. Allenatore: Gasperini

ARBITRO: Rocchi di Firenze

NOTE: Ammoniti Alex Sandro, Hateboer

Juventus-Atalanta: diretta live

32′ Colpo di testa di Cristiano Ronaldo, la sfera finisce fuori, ma l’arbitro aveva comunque fischiato il fuorigioco

31′ Bonucci prova la conclusione, ma la sfera rimpalla sulla difesa avversaria. La Juve continua a provare, ma alla Gollini recupera il pallone

28′ Ammonito Hateboer per un tocco di mani

27′ Occasione per l’Atalanta con Zapata che prova la conclusione, ma la sfera finisce di poco a lato

24′ Dopo 24′ di gara il risultato è ancora fermo sullo 0-0

20′ Calcio d’angolo a favore dell’Atalanta che sullo sviluppo di questa azione conquista un altro calcio d’angolo. Nel frattempo VAR in seguito ad un tocco sospetto di mani di Alex Sandro. Alla fine per Rocchi non è calcio di rigore, ma conferma calcio d’angolo

18′ Calcio di punizione per l’Atalanta in seguito ad un fallo di Alex Sandro ai danni di Ilicic. Parte Ilicic ma la sfera finisce direttamente sulla barriera

16′ Ilicic prova la conclusione, ma la sfera finisce direttamente sul fondo

15′ Correa per Zapata, Gosens prova a mettere in mezzo per Zapata, ma Pjanic allontana il pericolo

13′ Ammonito Alex Sandro in seguito ad un’entrata fallosa su Ilicic

13′ Cuadrado prova ad avanzare, ma il lancio finisce direttamente sui piedi di Gollini che allontana il pericolo

11′ Cancelo prova a mettere in mezzo per Ronaldo, ma lancio non molto preciso e difesa bergamasca che allontana il pericolo

7′ Occasione per l’Atalanta con Freuler. Primo calcio d’angolo della partita a favore della formazione di Gasperini. Doppio rimpallo sullo sviluppo, Hateboer prova la conclusione ma trova la traversa

5′ La Juventus continua a pressare nella metà area avversaria. Nel frattempo applausi da parte dei tifosi per mister Allegri

3′ Gosens prova ad avanzare sulla sinistra, ma Cancelo non si fa sorprendere

1′ Prima azione offensiva della Juve con una bella rincorsa sulle fasce di Cuadrado, assist di Emre Can e Ronaldo che prova la conclusione, senza però riuscire a trovare lo specchio della porta

1′ Calcio d’inizio, è iniziata la partita tra Juventus e Atalanta

Le squadre stanno entrando in campo

Si avvicina il calcio d’inizio. Tra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti su Juventus-Atalanta.

Juventus-Atalanta: formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-3-3) – Szczesny; Cancelo, Barzagli, Bonucci, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Pinsoglio, Del Favero, De Sciglio, Chiellini, Caceres, Mandzukic, Kean, Rugani, Bentancur, Bernardeschi, Spinazzola, Nicolussi Caviglia. Allenatore: Allegri

ATALANTA (3-4-1-2) – Gollini; Gosens, Djimsiti, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Zapata, Ilicic. A disposizione: Berisha, Rossi, Reca, Pessina, Mancini, Ibanez, Pasalic, Barrow. Allenatore: Gasperini

Juventus-Atalanta: probabili formazioni e pre-partita

Juventus-Atalanta: i precedenti del match

Sono 113 i precedenti tra Juve e Atalanta con 64 vittorie a favore dei bianconeri, 38 pareggi e 11 vittorie per l’Atalanta. Per quanto riguarda invece i confronti tra le due squadre che si sono disputati in casa della Juventus, sono 38 su 56 le vittorie casalinghe, 14 pareggi e 4 successi per i bergamaschi.

Juventus-Atalanta: l’arbitro del match

Sarà il signor Gianluca Rocchi della sezione di Firenze ad arbitrare la partita tra Juventus e Atalanta in programma domenica 19 maggio 2019 alle ore 20.30. Di Liberatore e Tonolini saranno gli assistenti, mentre il IV uomo sarà Sacchi. Al Var e Marrazzo.

Juventus-Atalanta Streaming: dove vederla in tv

