Juventus, Dybala chiama Pogba: «Vorrei giocare con lui!»

Il campione della Juventus Paulo Dybala ha rilasciato una lunga intervista parlando di Pogba, di CR7, del suo nuovo ruolo e della Champions

Paulo Dybala ha trovato qualche difficoltà ad essere decisivo in questa stagione, con Cristiano Ronaldo tuttofare in veste di finalizzatore e costruttore di gioco. Ma nell’ultimo periodo la Joya si è reinventata da tuttocampista, in grado di portare palla, impostare e dettare i tempi. Intervistato a Telefoot, l’argentino ha parlato anche di questa trasformazione: «Ho cambiato molto il mio modo di giocare rispetto agli anni passati, stando vicino a grandi campioni. L’età media alla Juve è abbastanza alta, ma è un bene per i giovani come me, perché ti abitui a pensare come loro».

Dybala si è poi soffermato proprio su CR7, la Champions League e su… Pogba! Queste le sue parole: «Pogba? Mi piacerebbe sempre giocare con un calciatore del suo livello, ma qualunque fosse la sua decisione gli augurerei sempre il meglio. CR7? Tutti sanno che importanza abbia per noi e cosa rappresenti per i nostri avversari. Dà tutto sul campo, in allenamento e anche al di fuori del calcio, è un esempio per i più giovani. Messi o Ronaldo? Sono campioni allo stesso livello, per il futuro Neymar e soprattutto Mbappé hanno tutto per raggiungerli. La Champions? È l’obiettivo principale della squadra, faremo di tutto per conquistarla. L’Atletico Madrid è la squadra peggiore che potesse capitarci, insieme al Liverpool».