Juve stakanovista: quadrangolare con l’Atletico Madrid… a maggio!

Possibile quadrangolare amichevole in Colombia a fine stagione per la Juventus a maggio con l’Atletico Madrid e due squadre locali: la trattativa sarebbe in fase avanzata

La stagione della Juventus sarà ancora parecchio lunga e su tre fronti almeno: campionato, Coppa Italia e ovviamente Champions League. Chi si ferma è perduto, ma nel caso dei bianconeri fermarsi a maggio – a fine stagione – potrebbe non essere nemmeno una eventualità tanto scontata. Cristiano Ronaldo e soci, infatti, potrebbero essere impegnati per un quadrangolare in Colombia: il torneo in questione, che vedrà la conclusione il prossimo 26 maggio 2019 (ma la finale di Champions sarebbe prevista in realtà il primo giugno), dovrebbe vedere tra le protagoniste, oltre alla Juve stessa, anche l’Atletico Madrid (prossimo avversario bianconero agli ottavi proprio in Champions) e le squadre locali del Deportivo de Cali e dell’America de Cali.

Il condizionale sulla partecipazione della Juve all’atipico torneo di fine stagione (eravamo solitamente abituati a quelli estivi di inizio stagione) è al momento d’obbligo, anche se il segretario per lo sport di Cali, la città che dovrebbe appunto ospitare la manifestazione, via Twitter ha confermato le avanzate trattative in corso con le società coinvolte: «I negoziati sono in corso ancora ed è possibile che a maggio la Juventus e l’Atletico Madrid vengano in Colombia per disputare un torneo amichevole con America e Deportivo Cali. Nei prossimi giorni riceveremo la visita dei delegati di queste squadre per sistemare i dettagli e chiudere positivamente la trattativa», ha scritto ieri Silvio Lopez Ferro. Insomma, la stagione non è finita sin quando… non è finita.