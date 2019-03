Juventus-Empoli 1-0, DIRETTA LIVE | Cronaca – Moviola – Pagelle – Sintesi

Juventus-Empoli, 29ª giornata Serie A 2018/2019: cronca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, moviola, pagelle, sintesi e tabellino

Alle 18 andrà in scena all’Allianz Stadium la sfida tra Juventus ed Empoli; match valevole per la 29esima giornata di Serie A. I bianconeri cercheranno di rifarsi dopo il primo stop stagionale rimediato a Genova con il Grifone. I toscani, dall’altra parte, dovranno riuscire nella difficile impresa di uscire dall’Allianz con qualche punto utile per la zona salvezza.

Juventus-Empoli 1-0: pagelle e tabellino

MARCATORI: 72′ Moise Kean (J)

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny 6; Cancelo 6, Rugani 6.5, Chiellini 6, Alex Sandro 6 (61′ Spinazzola 6); Emre Can 6, Pjanic 6, Matuidi 6 (69′ Kean 7); Bentancur 5.5, Bernardeschi 6.5 (84’ Caceres sv); Mandzukic 6. Allenatore: Massimiliano Allegri 6.5

EMPOLI (3-5-2): Dragowski 6.5; Veseli 6, Maietta 5.5 (80′ Pasqual sv), Dell’Orco 6; Di Lorenzo 6, Traorè 6, Bennacer 6, Krunic 6 (80′ Acquah sv), Pajac 5.5 (79′ Ucan sv); Caputo 6, Farias 6. Allenatore: Aurelio Andreazzoli 6

ARBITRO: La Penna di Roma

Juventus-Empoli 1-0: diretta live, moviola e sintesi

90′ – SI CHIUDE IL MATCH! La Juventus vince contro l’Empoli e vola a 78 punti

84′ – SOSTITUZIONE PER LA JUVENTUS: Bernardeschi esce dal campo; al suo posto entra Caceres

80′ – DOPPIA SOSTITUZIONE PER L’EMPOLI: escono Krunic e Maietta ed entrano rispettivamente Acquah e Pasqual

79′ – SOSTITUZIONE PER L’EMPOLI: Salih Ucan rimpiazza Marko Pajac

71′ – GOL DELLA JUVENTUS! Un cross in area trova Mario Mandzukic che di testa prolunga per Moise Kean, bravissimo ad agganciare il passaggio e a segnare!

69′ – SOSTITUZIONE PER LA JUVENTUS: esce Matuidi ed entra Kean

61′ – SOSTITUZIONE PER LA JUVENTUS: esce Alex Sandro, ed entra Spinazzola

46′ – INIZIA ORA IL SECONDO TEMPO! Nessuna novità nelle due formazioni

45′ – Si chiude sullo 0-0 il match tra Juve ed Empoli.

1′ – Si parte! Inizia ora il match all’Allianz Stadium

Juventus-Empoli: formazioni ufficiali

Ed ecco le formazioni ufficiali di Juventus-Empoli! Niente Dybala per Allegri. Nel corso del riscaldamento, l’attaccante argentino ha accusato un problema muscolare che l’ha costretto a non scendere in campo. Al suo posto gioca Bentancur. Nella squadra dei toscani un solo cambio: ci sarà infatti dal 1′ Traoré al posto di Acquah.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cancelo, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bentancur, Bernardeschi; Mandzukic. A disposizione: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Caceres, Kean, Bonucci, Bentancur, Spinazzola, Nicolussi Caviglia. Allenatore: Massimiliano Allegri.

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Maietta, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traorè, Bennacer, Krunic, Pajac; Caputo, Farias. A disposizione: Perucchini, Provedel, Antonelli, Nikolaou, Pasqual, Brighi, Capezzi, Ucan, Oberlin. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

Juventus-Empoli: probabili formazioni

La Juventus di Allegri scenderà in campo con il 4-3-3 che vede in difesa, complici le defezioni di Barzagli e Bonucci, la presenza di Cancelo, Rugani, Chiellini, Alex Sandro. Quest’ultimo se la giocherà con Spinazzola così come Chiellini con Caceres. A centrocampo, Matuidi dovrebbe vincere il ballottaggio con Bentancur e affiancarsi perciò a Pjanic ed Emre Can. In attacco spazio invece a Dybala, Mandzukic e Bernardeschi.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Bernardeschi. A disposizione: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Caceres, Kean, Bonucci, Bentancur, Spinazzola, Nicolussi Caviglia. Allenatore: Massimiliano Allegri

Per quanto riguarda l’Empoli, con Silvestri squalificato, in difesa ci sarà Dell’Orco che giocherà a fianco di Veseli e Maietta davanti a Dragowski. Nel centrocampo a 5 spazio invece a Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Krunic e Pajac. Gli unici ballottaggi riguardano Pajac con Pasqual, e Traorè con Acquah. Nel reparto avanzato ci sarà la coppia Caputo–Farias.

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Maietta, Dell’Orco; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Krunic, Pajac; Caputo, Farias. A disposizione: Perucchini, Provedel, Antonelli, Nikolaou, Pasqual, Brighi, Capezzi, Traoré, Ucan, Oberlin. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

Juventus-Empoli Streaming: dove vederla in tv

