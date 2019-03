Juventus-Empoli streaming e probabili formazioni: dove vederla

Juventus-Empoli streaming e probabili formazioni: dove vedere il match della 29ª giornata della Serie A 2018/2019

Juventus-Empoli streaming e probabili formazioni: dove vedere la gara valida per il 29° turno della Serie A 2018/2019. Sabato 30 marzo alle ore 18, all’Allianz Stadium di Torino, i bianconeri di Massimiliano Allegri ospitano la squadra azzurra guidata da Aurelio Andreazzoli. Juventus capolista con 75 punti (+15 sul Napoli) e reduce dalla sconfitta in casa del Genoa, prima sconfitta stagionale dei bianconeri in campionato. Empoli (25) quartultimo e proveniente dalla vittoria casalinga sul Frosinone. Nella partita d’andata, successo juventino al ‘Castellani’ col risultato di 2 a 1. Adesso è di nuovo Juventus contro Empoli: bianconeri per avvicinare la festa scudetto, azzurri per alimentare l’obiettivo salvezza.

Juventus-Empoli sarà trasmessa in diretta tv esclusiva sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box) e – anche in pay per view – su Sky Sport al canale 251. La gara sarà disponibile in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite l’app Sky Go e – per chi ha sottoscritto l’abbonamento – su NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Sarà inoltre possibile seguire la partita in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e in diretta testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: CALCIO STREAMING.

Juventus-Empoli

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: sabato 30 marzo 2019

Fischio d’inizio: ore 18

Dove vederla in streaming e tv: Sky Sport Serie A – Sky Go – NOW TV

Stadio: Allianz Stadium (Torino)

Arbitro: Federico La Penna (sez. Roma 1)

Juventus-Empoli, probabili formazioni

JUVENTUS – Allegri non può contare sugli infortunati Ronaldo, Cuadrado, Barzagli e Douglas Costa. Bianconeri previsti in campo con Szczesny tra i pali, Cancelo, Bonucci, Chiellini e Alez Sandro in linea di difesa; a centrocampo, Matuidi dovrebbe spuntarla su Bentancur per fare reparto dal 1′ con Pjanic e Can. Sul fronte offensivo, probabile schieramento di Bernardeschi e Dybala alle spalle della punta centrale Mandzukic (viva anche l’ipotesi di un tridente con Bernardeschi, Kean e Mandzukic).

EMPOLI – Andreazzoli, senza lo squalificato Silvestre e il lungodegente La Gumina, deve sciogliere un principale dubbio di formazione: Traore o Acquah a centrocampo, col primo favorito. Azzurri previsti così in campo: Dragowski in porta, Di Lorenzo, Maietta, Dell’Orco e Pasqual in difesa; in mezzo al campo si scaldano Traore, Bennacer e Pajac. In avanti, Krunic è pronto ad agire sulla trequarti a supporto di Farias e Caputo.

JUVENTUS (4-3-2-1): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala; Mandzukic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

EMPOLI (4-3-1-2): Dragowski; Di Lorenzo, Maietta, Dell’Orco, Pasqual; Traore, Bennacer, Pajac; Krunic; Farias, Caputo.

