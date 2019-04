Juventus-Fiorentina streaming e probabili formazioni: dove vederla

Juventus-Fiorentina streaming e probabili formazioni: ecco dove vedere la gara valida per la 33ª giornata della Serie A 2018/2019

Juventus-Fiorentina streaming e probabili formazioni: dove vedere la gara valida per il 33° turno della Serie A 2018/2019. Sabato 20 aprile alle ore 18, all’Allianz Stadium di Torino, la squadra di Massimiliano Allegri ospita i viola guidati da Vincenzo Montella. Per i bianconeri è il match-point per lo scudetto: alla Juventus manca infatti un punto per conquistare matematicamente l’ottavo scudetto consecutivo, il quinto sotto la guida tecnica di Allegri. Fiorentina senza più obiettivi in campionato, a Torino soltanto per l’orgoglio. Nella sfida d’andata, successo bianconero a Firenze per 3 a 0. Adesso è di nuovo Juventus contro Fiorentina: bianconeri per celebrare il titolo davanti ai grandi rivali, viola per rimandare la festa juventina.

Juventus-Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva streaming su DAZN: la piattaforma, dopo la sottoscrizione di un abbonamento è disponibile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile (Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN). La partita sarà disponibile gratuitamente per gli abbonati a Mediaset Premium e, a pagamento, per quelli di Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Sarà inoltre possibile seguire la gara in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e in diretta live testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: CALCIO STREAMING.

Juventus-Fiorentina

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: sabato 20 aprile 2019

Fischio d’inizio: ore 18

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Allianz Stadium (Torino)

Arbitro: Fabrizio Pasqua (sez. Tivoli)

Juventus-Fiorentina, probabili formazioni

JUVENTUS – Allegri ha gli uomini contati: sono infatti indisponibili Chiellini, Perin, Mandzukic, Dybala, Khedira, Caceres e Douglas Costa. Bianconeri probabilmente in campo col 4-3-3: Szczesny in porta, Cancelo, Bonucci, Rugani e Alex Sandro in linea di difesa; a centrocampo sono pronti Can, Pjanic e Matuidi. In attacco è previsto il tridente formato da Cuadrado, Ronaldo e Bernardeschi.

FIORENTINA – Montella, oltre al lungodegente (ed ex) Pjaca, non può contare sul portiere Terracciano. Viola previsti in campo con Lafont in porta, Milenkovic, Pezzella e Ceccherini in difesa. A centrocampo si scaldano Chiesa, Fernandes, Veretout, Gerson e Biraghi; in attacco, spazio alla coppia formata da Muriel e Simeone.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Can, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Ronaldo, Bernardeschi.

FIORENTINA (3-5-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Chiesa, Fernandes, Veretout, Gerson, Biraghi; Simeone, Muriel.

