Juventus fuori dalla Champions, le Iene fanno sparire il gatto di De Sciglio

Scherzo feroce delle Iene a Mattia De Sciglio: nella stessa serata dell’eliminazione dalla Champions, fanno sparire il suo gatto Daryl

La iena Sebastian Gazzarrini, con la complicità della fidanzata Giulia, è stato il protagonista del feroce scherzo al terzino della Juventus Mattia De Sciglio. Nella stessa serata dell’eliminazione della squadra di Allegri dalla Champions League ad opera dell’Ajax, Gazzarini ha fatto sparire l’adorato gatto Daryl, portandolo via dal suo appartamento. Tornato a casa di notte dopo la partita dello Stadium visibilmente deluso, De Sciglio viene avvisato da Giulia della sparizione del felino.

Dopo inutili ricerche notturne e una situazione sempre più tesa con la findazata, proprio Giulia trova in ascensore l’annuncio del ritrovamento di un gatto. Mattia passa la notte sul divano di casa senza chiudere occhio, e la mattina dopo contatta il numero sull’annuncio, quindi va con Giulia alla ricerca di Deryl. A sorpresa scopre che l’amato felino è finito in mezzo a un racket di fotografi senza scrupoli che sfruttano i gatti per creare delle immagini buffe da pubblicare sui social e far crescere la loro attività.

Il nervosismo di De Sciglio è alle stelle, prima che le Iene escano allo scoperto e gli rivelino il malefico scherzo. Il giocatore della Juventus non la prende benissimo, ma alla fine è contento per aver ritrovato sano e salvo l’amato Deryl dopo aver trascorso diverse ore di grande apprensione per la sorte del suo gatto.