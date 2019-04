Juventus-Milan streaming e probabili formazioni: dove vederla

Juventus-Milan streaming e probabili formazioni: dove vedere la gara valida per il 31° turno della Serie A 2018/2019

Juventus-Milan streaming e probabili formazioni: dove vedere il match valido per la 31ª giornata della Serie A 2018/2019. Sabato 6 aprile alle ore 18, all’Allianz Stadium di Torino, la squadra di Massimiliano Allegri riceve i rossoneri di Gennaro Gattuso. Juventus capolista con 81 punti e reduce dalla vittoria di Cagliari; Milan quarto (52) e proveniente dal pareggio interno con l’Udinese. Nella sfida d’andata, successo bianconero a San Siro con le reti di Mandzukic e Ronaldo. Adesso è di nuovo Juventus contro Milan: bianconeri per mettere il mattone, forse definitivo, per lo scudetto; rossoneri per uscire dall’impasse e rafforzare la quarta posizione.

Juventus-Milan sarà trasmessa in diretta tv esclusiva sui canali Sky Sport Uno (canale 201 dello Sky Box), Sky Sport Serie A (202) e – anche in pay per view – su Sky Sport al canale 251. La gara sarà disponibile in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite l’app Sky Go e – per chi ha sottoscritto l’abbonamento – su NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Sarà inoltre possibile seguire la partita in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e in diretta testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: CALCIO STREAMING.

Juventus-Milan

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: sabato 6 aprile 2019

Fischio d’inizio: ore 18

Dove vederla in streaming e tv: Sky Sport Uno – Sky Sport Serie A – Sky Go

Stadio: Allianz Stadium (Torino)

Arbitro: Michael Fabbri (sez. Ravenna)

Juventus-Milan, probabili formazioni

JUVENTUS – Allegri recupera Dybala e Mandzukic ma deve fare a meno di Ronaldo, Cuadrado, Douglas Costa, Barzagli, Perin e Caceres. Khedira torna tra i convocati ma sarà in panchina. Bianconeri probabilmente in campo col 3-5-2: Szczesny tra i pali, De Sciglio, Bonucci e Rugani in linea di difesa; a centrocampo si scaldano Cancelo, Can, Bentancur (favorito su Matuidi) e Spinazzola. Davanti, possibile schieramento di Bernardschi trequartista alle spalle della coppia offensiva formata da Mandzukic e Dybala (in vantaggio dal 1′ su Kean).

MILAN – Gattuso, oltre al lungodegente Bonaventura, non può contare sugli infortunati Gianluigi Donnarumma, Conti e Paquetà. Rossoneri probabilmente in campo con Reina in porta, Calabria, Musacchio, Romagnoli e Rodriguez in linea di difesa; a centrocampo sono pronti Kessie, Bakayoko e Calhanoglu; in attacco, previsto il tridente formato da Suso, Piatek e Borini (favorito su Castillejo).

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani; Cancelo, Can, Bentancur, Spinazzola; Bernardeschi; Mandzukic, Dybala.

MILAN (4-3-3): Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.

