Higuain si fa vivo su Instagram: «Milan, tutti insieme si può!» – FOTO

Al centro del mistero, Gonzalo Higuain torna a farsi vivo su Instagram: le ultime in vista di Juventus-Milan, Supercoppa Italiana

Le parole di Gennaro Gattuso in conferenza stampa, la trattativa con il Chelsea e l’improvvisa febbre: ore delicate per Gonzalo Higuain in vista di Juventus-Milan, in programma a Gedda alle 18.30 e valida per la Supercoppa Italiana. E il Pipita si rifa vivo su Instagram, con un post destinato ai compagni rossoneri: «Dai ragazziiiii!!!!!! Tutti insieme si può!!».

Desta particolarmente sospetto l’atteggiamento ‘improvvisamente’ social dell’attaccante argentino. Basta osservare il suo profilo Instagram che non è particolarmente dedito al web, con il suo profilo Instagram riempito a cadenza non regolare e, soprattutto, non spesso. Ora, invece, due post nel giro di 24 ore…