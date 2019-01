Il vice presidente dei bianconeri, Pavel Nedved, ha parlato di mercato e della lista di Paratici nel pre-partita di Lazio-Juventus

Poco prima dell’inizio del match dell’Olimpico tra Lazio e Juventus, il vice presidente dei bianconeri, Pavel Nedved, è stato intercettato ai microfoni di Sky Sport. Nel corso dell’intervista, il bianconero ha commentato la lista di Paratici e ha detto qualcosa in più sul mercato. Ecco le sue parole: «Abbiamo tanti giocatori fuori, è difficile. La Juventus però vuole vincere, abbiamo la possibilità di allungare sul Napoli in classifica, anche se non sarà facile. Trovare una lista su un bigliettino non è cosa da poco di questi tempi. Diciamo che la penso come Monchi, è fantacalcio. Vero o non vero cambia poco, di liste se ne fanno tante, ma poi bisogna passare ai fatti. Non si muove più nessuno: Benatia è in uscita, credo che ora avremo un Caceres in più».