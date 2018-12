Infortunio Szczesny, problema nel riscaldamento: gioca Perin

Infortunio Szczesny, tegola per la Juventus: problema nel riscaldamento, contro la Sampdoria gioca Mattia Perin. Le ultime sulle condizioni dell’estremo difensore polacco

Infortunio Szczesny, brutte notizie per Massimiliano Allegri a pochi minuti dal fischio di inizio di Juventus-Sampdoria. Il portiere polacco, schierato dal 1′ dal tecnico bianconero, ha accusato un problema nel corso della fase di riscaldamento ed è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Non è ancora nota l’entità dell’infortunio rimediato dal giocatore, mentre è sicuro che contro la formazione blucerchiata giocherà Mattia Perin, una sorta di derby per l’ex capitano del Genoa: attesi aggiornamenti nelle prossime ore sulle condizioni dell’ex Roma e Arsenal.